Os Linkin Park filmaram um episódio para a série Carpool Karaoke dias antes da morte de Chester Bennington.

Nas redes sociais, a banda norte-americana publicou uma fotografia com o ator Ken Jeong durante as filmagens desse mesmo episódio, ocorridas há pouco mais de uma semana.

Não se sabe se, com a morte de Bennington, o episódio chegará a ser disponibilizado na Apple TV. Jeong disse-se "chocado e de coração partido" com a morte do vocalista.