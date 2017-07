Bryan Adams esteve em Portugal nos últimos dias e partilhou algumas fotos da sua visita no Instagram. O músico canadiano, recorde-se, passou três anos da sua infância em Birre, Cascais, e foi precisamente a Cascais que voltou para recordar sítios que o marcaram em pequeno. É o caso da antiga discoteca Valentim de Carvalho, na Rua Direita, onde comprou os primeiros discos. "Agora é um bar de vinhos, não é bem a mesma coisa!", atentou na legenda de uma das fotos partilhadas no Instagram.

Adams aproveitou para mostrar uma foto tirada no mesmo local, que lhe foi enviada por uma fã. "A famosa loja Valentim de Carvalho de Cascais, onde comprei os primeiros discos no final dos anos 60".

Antes, Adams divulgara uma foto tirada sobre a praia da Conceição, em Cascais, que fez acompanhar com hashtags elucidativas. Nelas deixa claro que "o meu coração pertence a Portugal", está por cá a gravar "canções novas" e "não estou bronzeado". A julgar pelo ângulo da foto, Adams poderá ter ficado alojado no Hotel Albatroz, com a mesma vista para a praia da Conceição.

Na quarta-feira mostrou também uma foto do espaço onde montou computador, microfone, guitarra acústica e demais parafernália de gravação.

Hoje mesmo, Adams - ainda em Portugal - divulgou uma foto sua com a mãe, Elizabeth Jane, referindo que ambos estão de partida para o Québec, no Canadá. "Obrigado Portugal, passámos aí um bom bocado e vamos ver-nos em breve", escreveu.

Bryan Adams viveu em Birre, Cascais, entre os 9 e os 12 anos de idade (de 1967 a 1970), tendo aí frequentado o Colégio Americano.