Calças de ganga, botas pretas e t-shirt com a palavra “ELVIS” em letras garrafais. É assim, com um perfil rockeiro e evocando uma das maiores lendas da música, que Chrissie Hynde, vocalista, guitarrista e membro-fundador dos The Pretenders, sobe ao palco, ladeada na guitarra, baixo e teclas. À sua retaguarda, circundado por uma proteção acústica de acrílico, podemos encontrar o baterista Martin Chambers, também ele fundador do coletivo, mas, ao contrário de Hynde, nem sempre titular (Chambers foi convidado a sair da banda em 1986 e só regressou em 1993, mantendo-se até aos dias de hoje). No cenário, pouco mais podemos encontrar do que uns musculados combos de guitarra e baixo, quase como se fossem as grelhas do motor de um Ford Mustang prestes a libertar o seu ronco. Ainda não ouvimos uma nota que seja, mas tudo indica que esta vá ser uma noite pouco meiga...

“Alone”, canção-título do mais recente álbum dos The Pretenders, editado em outubro do ano passado, é a primeira a visitar os nossos ouvidos e serve de metáfora a todo o sentimento envolto neste coletivo: desde a desintegração da formação original em 1982 no seguimento de problemas com as drogas (James Honeyman-Scott e Pete Farndon acabariam mesmo por morrer devido ao abuso de heroína e cocaína) que os The Pretenders nunca mais encontraram uma estabilidade a nível de elementos, o que obrigou a que Hynde traçasse um percurso quase solitário (por mais inclusões e exclusões de músicos que tenha protagonizado). É à boleia desta sagração individual que os primeiros rasgos de energia se fazem notar, com os riffs de guitarra a ganharem um sublinhado relevo na mistura.

Seguem-se “Gotta Wait” e “Message of Love”, acompanhadas pelo habitual pisca-pisca das luzes de palco e alguns apelos por parte de Chrissie Hynde para que o público se levante das cadeiras e desfrute o concerto. A resposta viria apenas ao som do badalado “Don’t Get Me Wrong”, single de Get Close, responsável pelo abandono massivo de cadeiras e pela transformação do Estádio Municipal de Oeiras numa ritmada pista de dança. Ainda que a lotação máxima do espaço estivesse muito longe de ser atingida (há clareiras evidentes na plateia de pé e espaços nas bancadas por preencher), todos os que marcaram presença aproveitaram o momento para balançar o corpo e espantar o frio – há até quem faça do seu copo de cerveja ou gin tónico um inseparável parceiro de baile.

Já se passaram muitos anos desde que Chrissie Hynde se iniciou na música, mas o sangue na guelra e a atitude punk parecem ser os mesmos da jovem que podemos testemunhar nos primeiros vídeos do grupo, aqueles em que surge de casaco de ganga ou camisola de malha ou luvas pretas ou cartola brilhante ou sentada em carros que hoje valem para cima de um dinheirão. O palco é todo seu e não há quem lhe tire o protagonismo. Passeia-se de um lado para o outro, de guitarra à tiracolo, ao mesmo tempo que marca o ritmo da música, e não evita uma ou outra provocação ao público: a dada altura, depois de vislumbrar na plateia os célebres bastões luminosos entregues pelo principal patrocinador do festival ao público, exclama “eu explicava-vos o que podiam fazer com isso!”.

A colocação vocal também vai ao encontro dessa mesma jovialidade. Em “Hymn to Her”, tema cantado numa toada quase a cappella, acompanhado por uns tímidos acordes de órgão e um ou outro apontamento de guitarra, não se desvia da melodia um milímetro que seja e ainda reserva tempo e energias para chamar um elemento da audiência à atenção: “não sejas rude, esta canção é séria!” (talvez nunca venhamos a saber o que originou tal raspanete, mas a verdade é que, até ao fim do concerto, não houve necessidade de o repetir). Logo de seguida, atira-se a duas covers dos the Kinks, “Stop Your Sobbing” e “I Go To Sleep”, como forma de homenagem a Ray Davies, aquele que é, segundo palavras da própria, “um dos melhores compositores ingleses”.

O concerto já vai avançado e, por esta altura, são poucos os que realmente fazem questão de permanecer sentados nas suas cadeiras. “Back on the Chain Gang”, o primeiro single lançado depois da morte de Honeyman-Scott e Farndon (com os coros “ooh, aah” a serem escrupulosamente reproduzidos), surge por entre o alinhamento, seguido de “Night In My Veins”, da sexy “Brass in Pocket” e da incontornável balada “I’ll Stand By You”, cantada em uníssono pelo público. Os casais abraçam-se e replicam a letra, quem está só balança o seu sabre luminoso no ar; em suma, toda a gente encontra forma de se divertir e acompanhar a música.

A reta final faz jus às palavras proferidas por Hynde no início do espetáculo (“isto é um concerto rock ‘n’ roll, é para isso que aqui estamos”). “Thumbelina” desprende-se de si própria como Froome a fugir do pelotão em direção à meta, velocidade máxima, sem dar uma abébia que seja (há solos de guitarra vertiginosos e ritmos de bateria em constante desmultiplicação); “Middle of the Road” inicia-se com um inspirado solo de Chambers, que chega, inclusive, a atirar as baquetas ao ar com o intuito de as apanhar no exato momento em que vai atacar a tarola (“ganda cota, meu”, ouve-se ao nosso lado); “The Wait” e “Precious”, já no encore, dão o toque final em ritmo punk, momento em que é possível ver alguns elementos do público a espancar indiscriminadamente as cadeiras da plateia com o seu bastão mágico, como se estas próprias se tratassem de um instrumento de percussão. A despedida de palco faz-se sob ovação e a típica promessa de um regresso rápido a terras lusas. Esperemos que não demorem novamente uma eternidade.