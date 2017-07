Madonna está de novo em Lisboa e na noite de quarta-feira foi ao Bairro Alto, rodeada de seguranças "muito discretos", "para beber um copo", revelou à BLITZ o empresário Ricardo Tavares, responsável por alguns bares na zona.

A cantora, que se terá passeado pelo Bairro Alto durante cerca de uma hora e meia, "esteve parada à porta do meu bar Fiéis n'Atalaia durante algum tempo", afirma Tavares. "Estava com o que inicialmente pensei serem amigos, mas que na verdade eram seguranças muito discretos", acrescenta.

"Os portugueses não a abordaram. Nem sei se as pessoas a reconheciam. Eu só me apercebi porque ela me olhou diretamente nos olhos; e até me questionei inicialmente de onde é que conheceria tal figura, antes de perceber quem era", explica-nos. "Foi um grupo de miúdas estrangeiras - penso que eram japonesas - que a reconheceu. Ela entrou e saiu do bar e foi então que as turistas a abordaram enquanto ela estava à espera que um dos seguranças lhe levasse uma bebida. Quando isso aconteceu, um deles fez um sinal aos outros e eles saíram, calmamente, subiram a rua e duas ou três esquinas mais adiante já estava um carro a aguardá-la, que a levou depois embora".

A cantora saiu sem maquilhagem e com um lenço que lhe cobria a cabeça, como aliás se pode ver neste vídeo registado na Rua da Trombeta e partilhado no Instagram pela First Class Concierge (empresa que, na sua página oficial, afirma prestar serviços "a estrangeiros que vivem em Portugal"):

Madonna também pode ser vista nestas duas imagens, partilhadas pela mesma empresa e entretanto disseminadas noutras redes:

Não se sabe se a artista norte-americana também terá jantado, horas antes, no Bairro Alto. Contudo, é conhecido que em maio passado, aquando da última vinda, foi nesta zona de Lisboa que Madonna conviveu ao jantar com alguns amigos portugueses.

Na semana que passou em Portugal no passado mês de maio, Madonna visitou várias propriedades na Grande Lisboa. Foi depois noticiado que formalizou a aquisição da Quinta do Relógio, em Sintra, alegadamente tendo em vista uma mudança para o nosso país, na companhia dos filhos mais novos.