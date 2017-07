Morreu Chester Bennington, vocalista dos Linkin Park.

O músico de 41 anos foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles, avança o website TMZ.

Fonte próxima das autoridades disse ao TMZ que o músico se terá enforcado, tendo o seu corpo sido descoberto esta manhã, pelas 9h (18h em Portugal).

A morte do vocalista foi posteriormente confirmada pelo médico legista do condado de Los Angeles, à Associated Press.

Bennington era casado e tinha seis filhos. Era conhecida a sua batalha com o álcool e as drogas. Em entrevista, chegou a confessar ter tido intenção de se suicidar devido ao abuso sexual que terá sofrido, em criança, por parte de um homem mais velho.

Bennington era amigo próximo de Chris Cornell, vocalista dos Soundgarden, que se suicidou - também por enforcamento - a 18 de maio de 2017, e que hoje faria 53 anos se fosse vivo. Recorde-se que no dia em que Cornell pôs termo à sua vida, Chester Bennington escreveu uma carta aberta ao amigo.

Os Linkin Park formaram-se em 1996, tendo lançado sete álbuns de originais, o último dos quais em maio deste ano.