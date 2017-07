Madonna voltou a Lisboa e esteve na noite de quarta-feira no Bairro Alto, tendo sido filmada e fotografada a passear-se na Rua do Trombeta, junto do Mexe Café - bar localizado na referida rua que confirma a informação já avançada pela BLITZ.

Quem assume ter feito estes registos é a First Class Concierge, empresa que - pode ler-se no seu site - se afirma "vocacionada para auxiliar todos os estrangeiros que vivem em Portugal e precisam de apoio nas mais diversas áreas". No vídeo de seis segundos publicado no Instagram da empresa sediada em Lisboa vemos Madonna, a sua "equipa" e alguns "curiosos" a percorrerem a Rua do Trombeta, no Bairro Alto. Rapidamente, o vídeo chegou também ao Youtube:

A mesma empresa divulgou também duas imagens, entretanto também replicadas noutras redes:

Recorde-se que em maio Madonna passou uma semana em Portugal, com vista à aquisição de casa na Grande Lisboa. A Quinta do Relógio, em Sintra, foi a propriedade escolhida.