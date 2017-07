Ed Sheeran apagou definitivamente a sua conta no Twitter, um mês após ter ameaçado fazê-lo por causa dos trolls da Internet. Agora, concretizou a ameaça.

A gota de água para Sheeran veio com as dezenas de críticas que recebeu, após a sua participação especial no primeiro episódio da nova temporada de A Guerra dos Tronos.

Houve mesmo quem dissesse que a prestação de Sheeran foi tão horrível que mais valia que o britânico tivesse sido "assado por um dragão"... E quem questionasse a escolha: "isto é suposto ser um mundo de fantasia e transformaram-no num dos vídeos dele".