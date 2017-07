Os Red Hot Chili Peppers terminaram há poucos minutos o seu concerto no Super Bock Super Rock, em Lisboa.

Veja aqui o alinhamento do espetáculo, que durou cerca de hora e meia.

1. Can't Stop

2. Snow (Hey Ho)

3. Dark Necessities

4. The Adventures of Rain Dance Maggie

5. Nobody Weird Like Me

6. Go Robot

7. Californication

8. What Is Soul?

9. Aeroplane

10. Suck My Kiss

11. Soul To Squeeze

12. By The Way



ENCORE



13. Goodbye Angels

14. Give It Away