Ana Moura vai cantar com a New Power Generation, a banda que acompanhava Prince, hoje, no Super Bock Super Rock, em Lisboa.

Há sete anos, a portuguesa juntou-se ao próprio Prince no mesmo festival (então, no Meco), cantando "A Sós Com a Noite" e "A Casa da Mariquinhas" com o norte-americano na guitarra.

Agora, Ana Moura cantará com a New Power Generation que, acompanhada pelo vocalista Bilal, vem a Portugal celebrar o legado de Prince.

O concerto começa às 20h40, na Meo Arena, e nele Ana Moura irá interpretar «Little Red Corvette», êxito de 1983 de Prince.

Ana Moura foi convidada a participar neste concerto pela New Power Generation, que tocou com Prince entre 1990 e 2013.