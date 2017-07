Os Red Hot Chili Peppers regressam esta quinta-feira a Portugal na condição de cabeças de cartaz do primeiro dia do festival Super Bock Super Rock, que já se encontra esgotado. O concerto está marcado para o palco Super Bock do evento (isto é, na MEO Arena) e tem início à meia-noite.

A banda norte-americana, cuja última passagem pelo país data de 2006, ano em que atuou no Rock In Rio-Lisboa, virá apresentar os temas de The Getaway, o seu último álbum de estúdio, editado o ano passado, num concerto que se prevê recheado de êxitos antigos.

De fora não deverão ficar, como é natural, alguns dos seus temas clássicos, casos de "By The Way", "Californication", "Scar Tissue" ou "Give It Away".

O concerto marcará também o regresso dos Red Hit Chili Peppers à Europa, eles que nos últimos meses têm andado em digressão pelos Estados Unidos e Canadá.

Confira aqui o alinhamento provável:

Intro Jam

Can't Stop

Around the World

Dani California

Snow ((Hey Oh))

Scar Tissue

The Zephyr Song

Dark Necessities

Go Robot

Californication

Sick Love

Suck My Kiss

Higher Ground (Stevie Wonder)

Soul to Squeeze

Under the Bridge

By the Way