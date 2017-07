Os Depeche Mode continuam a ser, todos estes anos depois, uma banda excitante - voltaram a prová-lo com Spirit, editado este ano - e haverá poucos entertainers como Dave Gahan, mas o concerto que a banda britânica deu esta noite no NOS Alive podia ter aproveitado melhor a garra de uma coleção de canções que parece tê-los rejuvenescido.

Apesar de um alinhamento que equilibrou muito bem os novos temas com os sucessos de sempre, e de continuarem a soar gigantes em palco, houve qualquer coisa que não esteve "no lugar": faltou mais fogo quer da parte do grupo quer da parte do público, que só acordou verdadeiramente em "Enjoy the Silence" e, claro, em "Personal Jesus", que encerrou com chave de ouro a atuação.

A política de "Going Backwards" e "Where's the Revolution" ficou encerrada nas letras das canções, com Gahan a cumprir os serviços mínimos de comunicação com a plateia, e do novo álbum ouvimos apenas mais a belíssima balada "Cover Me".

A sedução de "Barrel of a Gun", o novo ritmo de "A Pain that I'm Used to", apresentada numa nova mistura mais direta ao osso e a pulsação lenta e respiração claustrofóbica de "In Your Room" marcaram com nota francamente positiva o início da atuação. E, antes do encore, a sequência sem falhas que começou com os momentos industriais góticos "Everything Counts" e "Stripped" e terminou com o balanço frenético de "Enjoy the Silence" e "Never Let Me Down Again" deixou muita gente com um sorriso nos lábios.

Martin L. Gore arrancou o microfone de Gahan para abrir o encore, em grande, com uma sombria "Home" e para o final ficou reservada uma nova sequência em registo best of, com "Walking in My Shoes" a provar que é uma canção com sete (ou mais vidas), "I Feel You" a trazer guitarras gigantes e "Personal Jesus", como sempre, a pregar aos convertidos e menos convertidos. Foi bonito, mas podia ter sido ainda mais.

Consulte abaixo o alinhamento do concerto.

Going Backwards

Barrel of a Gun

A Pain That I'm Used To

In Your Room

World in My Eyes

Cover Me

Judas

Where's the Revolution

Wrong

Everything Counts

Stripped

Enjoy the Silence

Never Let Me Down Again

Encore:

Home

Walking in My Shoes

I Feel You

Personal Jesus