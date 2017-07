Cinco anos depois de um concerto no NOS Primavera Sound, o canadiano The Weeknd voltou a Portugal. Esta noite, o artista que subiu ao grande palco do NOS Alive não é o mesmo que em 2012 atuou no Porto: de ilustre desconhecido, transformou-se numa das maiores estrelas pop do mundo... E essa metamorfose notou-se bem no chorrilho de clichés com que pintou aquela que era, provavelmente, a atuação mais aguardada da noite.

"Quando venho a Portugal, eu quero é festa!", exclamou a dado momento, entre pedidos de "deixem-me ver as vossas mãos" e as declarações de amor da praxe ao público. O alinhamento, assente nos dois últimos álbuns, aqueles que lhe trouxeram reconhecimento generalizado, foi certeiro e a voz esteve sempre no ponto, mas faltou-lhe o brilho e a garra de um artista que ainda tem muito que provar.

O início com "Starboy", o seu maior sucesso, acabou por revelar-se anticlimático: muito fogo, muita celebração, mas queimar logo o maior cartucho, por mais propositado que seja, não terá sido a decisão mais acertada. "The Hills", canção escolhida para encerrar o único encore (que nem soube bem a encore), não teve o mesmo apelo - pelo menos, não em Portugal.

Entre o intimismo de "Six Feet Under", "Acquainted" ou "Reminder" e a celebração de "Party Monster" e "In the Night", houve espaço para dança pura e dura na gigante "In the Night" e em "Rockin'" e "Secrets". "I Can't Feel My Face", o sucesso que mudou para sempre o seu percurso, entrou de mansinho (e novamente o sentimento anticlimático), e entregou o papel de "estrela cadente" do concerto direitinho a "I Feel It Coming".

Weeknd sabe comandar uma multidão, não restam dúvidas quanto a isso - sozinho, em destaque, no enorme palco (a banda ficou semi-escondida numa plataforma elevada), conseguiu empolgar as dezenas de milhares de pessoas que tinha à frente - mas, sendo totalmente sinceros, esperávamos muito mais fogo e menos artifício.