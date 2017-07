São presença habitual em Portugal desde que, em 2013, se apresentaram ao mundo com Silence Yourself, registo em que o pós-punk encrespado encontra o noise rock no meio de uma crise emocional.

A liderar as Savages está Jehnny Beth, francesa radicada no Reino Unido, frontwoman "animalesca", tão ameaçadora como sedutora, misto de Siouxsie Sioux e Patti Smith (no timbre e no vibrato com que remata os versos), evocando também a alma gótica dos Damned dos anos 80. Em 2013, caiu bem e, desde então, as Savages têm sido particularmente bem recebidas por cá, tendo tocado várias vezes em festivais (este já é o quinto), mas também em nome próprio (Lux, Hard Club).

2016 trouxe o segundo álbum, "Adore Life", recebido com menos fervor. 2017 traz as Savages a Algés, para um concerto demasiado diurno. "Obrigado por terem vindo tão cedo", começa logo por dizer a vocalista, cabelo lambido puxado para trás, soutien-top preto, baton vermelho.

O alinhamento é mais ou menos o esperado: "I Am Here", "Sad Person", "Slowing Down the World", "Shut Down", "Husbands", "When In Love", "I Need Something New", "Hit Me", "No Face"... Alternam-se, claro, os dois álbuns de originais.

Sem o mistério e o fumo da noite, o concerto começa algo morno e só "dispara" quando Jehnny, líder capaz de arrebatar o povo, incita o público a tornar-se mais ruidoso. E quando descalça os sapatos de salto vermelhos para descer à primeira fila e iniciar a escalada. Ao som do noise abrasivo tecido pela guitarrista Gemma Thompson, do baixo assertivo de Ayse Hassan e da bateria expressiva de Faye Milton, Beth andou, nadou e ajoelhou-se sobre a populaça, atiçando festivaleiros agora mais entrosados com o que vinha de palco.

Acabou como os melhores concertos de Savages que já vimos por cá: a intnesa "Fuckers", etapas e etapas de catarse dentro, e uma banda a ferver.