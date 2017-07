Renato Sanches, antigo jogador do Benfica e campeão europeu por Portugal, foi uma das figuras que marcou presença na edição deste ano do NOS Alive.

Uma fotografia tirada por João Gonçalves, colaborador da Benfica TV, com João Martins, jornalista da estação, mostra o jogador no recinto do festival, que contou no primeiro dia com nomes como The xx e The Weeknd.

Recorde-se que Renato Sanches foi uma das caras da promoção do festival, tendo participado num dos anúncios televisivos do mesmo.