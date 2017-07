Do palco principal do Alive ecoa hard rock dos anos 80 por dignos representantes do género, os ingleses Cult. Mas apesar de a noite ser dada à arte elétrica (com Kills e Foo Fighters a seguirem-se), o hiato geracional está a fazer mossa e não se pode dizer que o povo tenha exultado com esta proposta da programação.

A banda formada no início dos anos 80, e com os seus maiores sucessos localizados entre o meio e o final da mesma década, respira rock pesado (solos de guitarra amiúde, vocalização viril), mas começa por soar-nos anacrónica num festival habitualmente menos dado à nostalgia - não espanta que alguns dos festivaleiros mais empenhados enverguem t-shirts da presente digressão dos Guns N'Roses, que passou por este mesmo local há bem pouco tempo.

O alinhamento foi pragmático: dividiu-se entre os obrigatórios "Love" (1985), "Electric" (1987) e "Sonic Temple", com a óbvia passagem por "Hidden City", lançado no ano passado. "Motherfuckers! Acordem", atirou a dada altura um incomodado Ian Astbury, vislumbrando a apatia do público. "Vamos lá, só temos mais 40 minutos. Isto é uma rapidinha", atiçou. E encetou "Sweet Soul Sister", uma das glórias antigas.

De óculos de sol, de negro vestido e, ainda, com a indisfarçável pose de rock star do tempo das rock stars, Astbury fez o que soube para animar a malta - e até chegou a entoar "campeones" (em espanholês), evocando um saudoso triunfo nosso de 2016.

Mas só quando se ouviu "She Sells Sanctuary", a canção de 1985 que fez o genérico do mítico "Portugal Radical", programa de desportos radicais da SIC no início dos anos 90, é que a malta animou. E, a partir daí, a coisa fluiu melhor: a guitarra corpulenta de Billy Duffy, a voz supreendentemente elástica de Ian Astbury (que rodopiou em "Lil' Devil", outro sucesso bem recebido), a própria cerveja no copo do festivaleiro mais entradote...

Não será pelo concerto dos Cult que a edição 2017 do NOS Alive será recordada, mas a investida dos ingleses no palco que adiante receberá os Foo Fighters esteve longe de se revelar desastrosa. Portugal radical, onde já vais tu...