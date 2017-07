Dave Grohl, vocalista e guitarrista dos Foo Fighters, falou com a BLITZ esta noite, nos bastidores do NOS Alive, em cujo palco principal tocará com a sua banda à meia-noite.

Enquanto o resto da banda tocava "Highway To Hell", dos AC/DC, como "aquecimento", Dave Grohl falou-nos da tempestade que enfrentou em Madrid, na partida para Lisboa, e das suas expectativas para o concerto desta noite.

"Antes de cada concerto, vou ao palco olhar para o público", disse Dave Grohl. "E só de olhar para o público, consigo dizer se o concerto vai ou não ser uma loucura. E este [no NOS Alive] vai ser uma loucura".



"Quando vejo uma audiência que me parece uma bomba, à espera de ser detonada, escrevo o alinhamento, para que exploda", explicou, comparando ainda este tipo de encontro - entre público e artista - a um "blind date", onde é fácil perceber se a empatia é ou não imediata.

Os Foo Fighters tocam no palco NOS à meia-noite - acompanhe a nossa reportagem.