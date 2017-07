Cabelo sobre os olhos, casaco de ganga, t-shirt por baixo, Ryan Adams chega em pose de rocker e sai em pose de rocker.

O músico nascido há 42 anos na Carolina do Norte traz uma guitarra em V (trocaria várias vezes de guitarra ao longo da atuação), e uma banda que o secunda, sem percalços.

A decorar um palco caseirinho, memorabilia diversa: felídeos de peluche, monitores antigos de computador (foi o que nos pareceu!) - e, aqui e ali, a aparição de um tocador de pandeireta vestido de preto e com uma máscara sinistra.

A canção de arranque é "Do You Still Love Me?", do álbum mais recente (Prisoner) e a casa está muito bem composta. "To Be Young (Is to Be Sad, Is to Be High)", rock acountryzado resgatado ao velho Heartbreaker, e "Gimme Something Good" (do álbum homónimo de 2014), mais blues rock que outra coisa, são alguns dos temas do início de espetáculo, com um Adams empenhado em rockar, canalizando os anos 80 de Bruce Springsteen e John Mellencamp.

"This place fucking rules! You rule!", atirou, entusiasmado.

Sem grandes nuances, o menu foi essencialmente roqueiro, com temas como "Magnolia Mountain" e "Fix It" a fazerem parte do desfile que, sensivelmente a meio, dispensa casaco de ganga.

"As pessoas ainda acreditam no rock and roll!", exultou, visivelmente entusiasmado com a reação de um público que, paulatinamente, abandona o palco Heineken para espreitar o início dos The xx.

Ficam os indefectíveis (e ainda são bastantes), que se emocionam com "Where the Stars Go Blue", memória de Gold. E que, contagiados pelo apreciável acervo de 16 álbuns a solo do músico, olham para o lado quando algumas canções mais recentes começam a soar mais rock FM dos anos 80 e 90 do que deveriam.

Mais para o fim, entre músicas e não só, os baixos pulsantes dos The xx (heróis do palco principal) intrometem-se demasiado na missão de dar um bom concerto e na de fruir o que não deixou, contudo, de ser um bom concerto. Adams resmungou delicadamente, desfez-se em elogios e lá se foi (próxima paragem: Madrid), com uma das suas guitarras. Está feito.