Já foram revelados os horários de todos os concertos do Super Bock Super Rock, que se realiza na próxima semana, entre os dias 13 e 15 de julho, no Parque das Nações, em Lisboa.

De momento, estão esgotados os bilhetes diários para 13 de julho e os passes de três dias. Os bilhetes diários para 14 e 15 de julho custam 55 euros.