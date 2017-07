Depois de contornar e furar todas as filas para o jantar (só para kebabs vislumbrámos uma boa centena de pessoas), o escriba chega ao final da rua EDP são e salvo, com um único intuito: vislumbrar a cabeça de Miguel Araújo no EDP Fado Café, o palco mais pequeno do NOS Alive, réplica de uma casa de fados. Missão cumprida:

O que faz no espaço mais exíguo do NOS Alive um homem que, a solo, com os Azeitonas e, sobretudo, na companhia de António Zambujo já encheu numerosas vezes as salas mais respeitáveis do país? Silêncio, que ele vai cantar o fado.

Ou quase. Miguel Araújo, é sabido, já escreveu letras e compôs para fadistas como Carminho, Ana Moura e Raquel Tavares. A cumplicidade com Zambujo, essa, já vem de trás. O fado não é, convenhamos, um estilo tão alienígena a Araújo como o reggae será a Carlos do Carmo.

Com uma formação que envolve contrabaixo, acordeão (um registo mais tradicionalista, digamos assim) e segundas vozes, Araújo não se coibiu de eletrificar a sua música. Quando chegamos, pouco se ouve no exterior do espaço, tal o interesse suscitado. Mas sabemos que Araújo, bastante relaxado e imerso no ambiente de intimismo (ainda que com casa a transbordar), rematou a sua primeira atuação (de duas) com "Pica do 7", o tema que escreveu para António Zambujo, depois de "Recantiga" (da sua lavra a solo) e "Será Amor", conhecido na voz de César Mourão e Luana Martau no remake de A Canção de Lisboa. Um outro lado de um artista habituado a palcos bem maiores.