O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, reafirmou hoje que o dinheiro angariado no concerto solidário em Lisboa e que foi entregue à União das Misericórdias deveria de ter sido enviado para o Estado ou para as Câmaras Municipais "por uma questão de legalidade".

"Em relação ao dinheiro [angariado no concerto, valor superior a um milhão de euros], não sei de nada. Não falei com ninguém. Quem organizou o espetáculo entendeu entregar à União das Misericórdias. Dizem que o presidente da União das Misericórdias é um homem sério e a instituição é centenária e muito séria", afirmou.

Valdemar Alves falava aos jornalistas à entrada para uma reunião com o ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva, que decorre em Figueiró dos Vinhos, com o autarca local e os presidentes das Câmaras de Castanheira de Pera e de Pedrógão Grande. O encontro tem como objetivo a criação de um fundo de apoio às populações e revitalização das áreas afetadas pelos incêndios.

O autarca reafirmou também a sua confiança no empenho que o Governo tem demonstrado em relação aos fogos que dizimaram o seu concelho e os concelhos vizinhos. "O primeiro-ministro é um homem de Estado, que sabe estar. Já nasceu no berço da democracia, tem muita dignidade (...). Assim ele tenha a disponibilidade financeira para ajudar", concluiu.

O incêndio que deflagrou em Escalos Fundeiros, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, alastrou a Figueiró dos Vinhos e a Castanheira de Pera, fazendo 64 mortos e mais de 200 feridos. As chamas chegaram ainda aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra e por Penela. Este fogo, juntamente com outro que deflagrou no mesmo dia em Góis, que alastrou a Arganil e Pampilhosa, terão afetado aproximadamente 500 habitações, 169 de primeira habitação, 205 de segunda e 117 já devolutas. Quase 50 empresas foram também afetadas, assim como os empregos de 372 pessoas.