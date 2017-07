Inicia-se esta quinta-feira a edição de 2017 do festival NOS Alive. O evento, que voltará a ocupar o Passeio Marítimo de Algés, está esgotado há vários meses. Esperam-se 165 mil pessoas ao longo dos três dias.

Do cartaz fazem partes nomes como The Weeknd, Foo Fighters e Depeche Mode, as "estrelas" principais da edição deste ano, estando também presentes bandas com estatuto de culto como os Alt-J, The xx, The Cult, Fleet Foxes ou The Avalanches.

Os espetáculos programados irão dividir-se por sete palcos, estando um deles inteiramente reservado à comédia

Confira aqui o cartaz e os horários de todos os espetáculos:

6 de julho

Palco NOS

The Weeknd - 00h50

The xx - 22:40

Phoenix - 20:50

Alt-J - 19:10

You Can't Win, Charlie Brown - 18:00

Palco Heineken

Glass Animals - 02:55

Bonobo (Live) - 01:25

Royal Blood - 00:00

Ryan Adams - 22:00

Blossoms - 20:20

Rhye - 18:50

Gelpi - 17:50

Veintiuno - 17:00

Palco NOS Clubbing

Carlos Cardoso - 03:00

Batida - 01:40

António Bastos - 23:50

Jessy Lanza - 21:50

Karlon - 20:35

Niles Mavis - 19:25

Wack - 18:10

Rita & O Revólver - 17:00

EDP Fado Cafe

Blues' N' Swing - 00:00

Miguel Araújo - 20:20 e 21:40

Mário Pacheco - 17:30 e 19:00

Palco Comédia

Daniel Sloss - 00:10

Aldo Lima - 22:00

Guilherme Geirinhas - 20:20

Falta de Chá - 18:50

Francisco Salema Garção - 17:30

Palco Coreto by Arruada

Riot - 23:15

Kking Kong - 21:30

Dotorado Pro - 19:50

Izem - 18:20

Rastronaut - 17:30

Pórtico NOS Alive Entrance

Dresh - 20:00

XPTO - 17:30 e 18:45

The Djabalis - 15:00 e 16:15

7 de julho

Palco NOS

Foo Fighters - 00:00

The Kills - 22:05

The Cult - 20:30

Courteneers - 19:10

Tiago Bettencourt - 18:00

Palco Heineken

Floating Points - 03:00

Parov Stelar - 01:30

Local Natives - 23:20

Wild Beasts - 21:40

Warpaint - 20:10

Savages - 18:45

Lot - 17:50

Eden Lewis - 17:00

Palco NOS Clubbing

Bandidos (DJs) - 03:00

Ramos vs Mitsuhirato (DJs) - 02:00

Bispo - 23:10

Modernos - 21:55

Pega Monstro - 20:40

PISTA - 19:25

Cave Story - 18:10

Killimanjaro - 17:00

EDP Fado Cafe

Blues' N' Swing - 00:00

Carminho - 20:20 e 21:40

Janeiro - 17:30 e 19:00

Palco Comédia

Nilton - 23:20

Filomena Cautela - 21:40

Manos Duarte - 20:05

Manel Cardoso - 18:50

Carlos Pereira - 17:30

Palco Coreto by Arruada

Mai Kino - 22:50

Golden Slumbers - 21:10

Lince - 19:45

Fábia Maia - 18:20

Calcutá - 17:30

Pórtico NOS Alive Entrance

Andrezo - 20:00

Pimenta Caseira - 17:30 e 18:45

Dynamite - 15:00 e 16:15

8 de julho

Palco NOS

Depeche Mode - 22:15

Imagine Dragons - 20:30

Kodaline - 19:05

The Black Mamba - 18:00

Palco Heineken

Peaches - 02:30

The Avalanches - 01:10

Cage the Elephant - 23:40

Fleet Foxes - 21:40

Spoon - 20:10

Benjamin Booker - 18:45

Plastic People - 17:50

Monstro - 17:00

Palco NOS Clubbing

Trikk (DJ set) - 02:50

Switchdance (DJ set) - 01:35

"10cotexas" - The Discotexas Band - 00:15

Mike El Nite - 21:25

Marvel Lima - 20:10

Mr. Herbert Quain - 19:10

GPU Panic - 18:00

Ghost Wavvves - 17:00

EDP Fado Cafe

Blues' N' Swing - 00:00

Tasca do Chico (Maura, João Carlos, Adriano Pina e Milene) - 17:30, 19:00, 20:20 e 21:40

Palco Comédia

Salvador Martinha - 00:15

Hugo Sousa - 21:40

Carlos Coutinho Vilhena - 20:05

Guilherme Fonseca - 18:45

David Cristina - 17:30

Palco Coreto by Arruada

Scúru Fitchádu - 22:45

Benjamim - 21:10

Filho da Mãe - 19:45

Filipe Sambado - 18:20

Duquesa - 17:30



Pórtico NOS Alive Entrance

A-Gold - 20:00

Cam∞es - 17:30 e 18:45

Soul Cats - 15:00 e 16:15

Rita Carmo

Existem diversas formas de chegar até ao Passeio Marítimo de Algés. A mais rápida será, porventura, o comboio: partindo de Lisboa, basta seguir desde a estação do Cais do Sodré até Algés, numa viagem que demora cerca de 15 minutos. O recinto situa-se mesmo ao lado da estação ferroviária.

De madrugada, a CP irá alargar os horários da Linha de Cascais, recorrendo para tal a comboios especiais que partirão da estação de Algés. Estes terão como destino a estação do Cais do Sodré (às 2h15, 2h30, 2h45, 3h00, 3h30, 4h00, 4h30 e 5h15) e Cascais (2h15, 2h30, 2h45, 3h00, 3h30, 4h00 e 4h30). No sábado, último dia do festival, irá existir um reforço no número de comboios, do Cais do Sodré até Oeiras; estes partirão às 18h10, 18h30, 18h50, 19h10, 19h20 e 19h40.

Também será possível viajar de autocarro do e para o recinto. Os autocarros da Carris que deverá ter em conta são o 723, 729, 750, 751, 776 e 15E (horário diurno) e o 201, 723 e 750 (horário noturno).

A Vimeca, que serve os concelhos de Oeiras, Amadora, Cascais e Sintra, também disponibilizará autocarros em regime diurno: 1, 2, 6, 12, 20, 114, 149 e 162 são as carreiras a ter em conta.

Indo de metro, a estação do Cais do Sodré será sempre um ponto chave: terá que sair aqui e fazer o transbordo para um dos comboios suburbanos até Algés ou, em alternativa, apanhar o elétrico nº 15 com sentido Algés ou o autocarro no. 728 com saída em Belém. A partir daqui pode aproveitar o elétrico ou as carreiras 751 ou 729.

A organização desaconselha o meio automóvel. "Estamos a aconselhar todos aqueles que vêm de automóvel a deixá-lo nos arredores e virem a pé ou de transportes", afirmou Álvaro Covões.

Contudo, caso tenha de se deslocar em viatura própria, terá que apanhar a 2ª circular em direção a Benfica, sair rumo ao eixo Norte-Sul no sentido sul e por aí seguir até apanhar o IC17, em direção a Algés. Isto, vindo da A1. Caso parta do centro de Lisboa, siga pela Praça de Espanha e desça a Avenida de Ceuta até chegar a Alcântara. Daí, vire para a Avenida da Índia em direção à Avenida da Marginal. Depois é só sair em Algés.

Em parceria com o NOS Alive, o centro comercial Alegro de Alfragide irá oferecer lugares de estacionamento exclusivos para quem tenha um bilhete válido para o NOS Alive; pode estacionar ali e apanhar, depois, um autocarro gratuito que fará a ligação entre o parque e o recinto. Estes circulam de 30 em 30 minutos, entre as 16h e as 3h00.

Durante os dias do festival, a Cabify terá um ponto de chegada e de recolha junto ao recinto.

Para o regresso de barco à margem sul do Tejo, a Transtejo, irá realizar três viagens extra que ligarão o Cais do Sodré a Cacilhas, às 3h00, 3h30 e 4h00, nas madrugadas de 7, 8 e 9 de julho. Há também um desconto especial nas viagens de ida e volta na ligação Belém > Trafaria para todos os portadores de bilhete.

Mapa do recinto:

(Veja o mapa do recinto em maior resolução aqui)

A troca dos bilhetes pelas pulseiras, no que concerne aos portadores de um passe geral, poderá ser feita num dos vários pontos situados no recinto ao longo dos três dias de festival.

Essa mesma troca poderá, também, ser feita no balcão de informações do Centro Comercial Alegro Alfragide, nos dias 6 e 7 de julho, ou no balcão de check-in do Lisboa Camping & Bungalows.

Antes de entrar no recinto, não se esqueça dos itens indispensáveis: óculos de sol e/ou um chapéu, tampões para os ouvidos, a sua identificação pessoal e, claro, um agasalho para a noite. A organização não aconselha que se levem mochilas, que poderão atrasar a entrada no recinto. Recorde-se que a segurança em redor e dentro do recinto também foi reforçada, o que vai provocar mudanças na circulação dos festivaleiros.

Tenha em conta que não é permitida a entrada no recinto do NOS Alive dos seguintes objetos, que poderão ser deixados no bengaleiro, perto do Welcome Center, de forma gratuita:

- Armas de Fogo e armas brancas

- Objetos perigosos (canivetes, qualquer tipo de arma, correntes, cintos e/ou pulseiras pontiagudos, etc.)

- Material explosivo e pirotécnico

- Garrafas de plástico com tampa (e proibidas garrafas de 1,5lt.)

- Latas e/ou copos

- Chapéus de chuva

- Bebidas, seringas e drogas

- Selfie sticks e masters rígidas

- Mensagens xenófobas ou de apelo à violência

- Lancheiras, caixas e recipientes

- Cadeiras de qualquer tipo e formato

- Correntes metálicas

- Lanternas, lasers e flashlights

- Capacetes

- Altifalantes, instrumentos musicais e/ou gravadores de som

- Caixas com comida

- Máquinas fotográficas e de filmar profissionais

- Animais

- Objetos de vidro (garrafas, perfumes, etc.)

- Qualquer objecto que possa ser arremessado

- Malas de viagem