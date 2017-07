O NOS Alive está a anunciar, em publicidade “outdoor”, a sua edição de 2018.

12, 13 e 14 de julho serão as datas do festival de Algés em 2018, o que significa que no ano que vem o evento ocupará a mesma fatia da segunda semana de julho em que, habitualmente, decorre um festival concorrente na cidade de Lisboa, o Super Bock Super Rock.

Nunca a Everything Is New, promotora do festival, anunciou as datas do ano seguinte antes da realização da edição anterior. Até agora, as datas futuras têm sido reveladas no derradeiro dia do evento.

2018 será também, recorde-se, ano de Rock in Rio-Lisboa. A BLITZ sabe que serão anunciadas nas próximas semanas as datas da próxima edição do festival do Parque da Bela Vista, que também já prometeu alterar a sua calendarização habitual.

Muito provavelmente, será em julho de 2018 que se realizará o primeiro concerto em nome próprio de Ed Sheeran em Portugal.

A edição de 2017 do NOS Alive arranca na quinta-feira e prolonga-se até sábado.