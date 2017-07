Não é segredo que muitos países do Médio Oriente são constituídos por sociedades mais conservadoras, onde a tradição islâmica se sobrepõe aos padrões ocidentais.

Nem mesmo as grandes estrelas pop estão imunes à censura nestes países, principalmente no que concerne às capas dos seus discos, como o mostram as seguintes imagens.

Roupas mais sexy estão, naturalmente, proibidas, e não pode existir nenhuma parte do corpo visível que não o rosto e os braços.

O website Bored Panda reuniu alguns dos exemplos mais drásticos desta censura de que são alvo as grandes estrelas. Confira aqui alguns exemplos e siga esta ligação para ver os outros.