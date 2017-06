The Legendary Tigerman está a mostrar pequenos excertos do próximo álbum, Misfit, no Spotify.

Estes excertos vêm acompanhados pelos comentários áudio do próprio músico, de forma a contextualizar cada canção.

Misfit será o sexto álbum de estúdio de Legendary Tigerman, estando o seu lançamento previsto para janeiro do próximo ano.

O álbum foi gravado no final de 2016 no Rancho De La Luna, em Joshua Tree, que já foi "casa" para bandas como os Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys ou Iggy Pop.

É, também, o primeiro álbum de Tigerman que não é gravado em formato one-man band; a acompanhá-lo estiveram Paulo Segadães e João Cabrita.

Os temas de Misfit serão apresentados, em primeira mão e ao vivo, no concerto que Tigerman irá dar no Super Bock Super Rock, no próximo dia 13 de julho, no palco EDP.

Ouça aqui os excertos do novo álbum de Legendary Tigerman: