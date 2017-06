O novo álbum de Jay-Z, 4:44, acaba de ser lançado em exclusivo no Tidal e um dos temas, "Marcy Me", credita Tozé Brito e José Cid como co-autores.

A faixa em causa, produzida pelo patrão da Def Jam, No I.D. (que, aliás, assegura a mesma função no restante alinhamento), usa um excerto do tema "Todo o Mundo e Ninguém", single que o Quarteto 1111 editou em 1970.

Ouça aqui:

E aqui pode ouvir o original do Quarteto 1111: