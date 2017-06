Na sequência da polémica causada pelas palavras proferidas ontem à noite, durante a atuação no espetáculo Juntos por Todos, Salvador Sobral escreveu uma mensagem no Facebook, pedindo desculpa a quem possa ter ofendido.

"Sempre falei duas vezes antes de pensar. Esta minha característica tem a sua parte boa e também a parte má", começa por explicar.



"Ontem, infelizmente, reconheço que fui bastante inoportuno. Espero que esta triste intervenção não nos faça esquecer o passo que demos juntos, desde os músicos até vocês que contribuíram para ajudar aqueles que estão em sofrimento neste momento, que são o mais importante no meio de tudo isto".



"Peço desculpa se ofendi alguém, sinceramente. Não era a minha intenção, nunca foi", garante a voz de "Amar pelos Dois".



Ontem, no espetáculo solidário na Meo Arena, em Lisboa, Salvador Sobral cantou "A Case of You", de Joni Mitchell, e "Amar pelos Dois", entoada pelo público da sala repleta.



"Sinto que posso fazer qualquer coisa que vocês aplaudem. Vou mandar um peido para ver o que acontece", brincou a certa altura.