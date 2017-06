Dezoito anos depois de terem atuado pela última vez em Portugal – corria o ano de 1999 quando pisaram o palco instalado no Estádio Nacional para a primeira (e última) edição do festival T99 –, os lendários Aerosmith regressaram finalmente ao nosso país nesta noite de segunda-feira para protagonizarem aquele que foi amplamente anunciado como o seu último concerto de sempre em solo nacional.

Sabendo que, em termos musicais, vivemos na era do “nunca digas nunca”, em que os artistas se reformam para voltar à atividade um par de anos depois e em que bandas como os Scorpions fazem sucessivas digressões mundiais de despedida, não há como jurar a pés juntos que a paragem da Aero-Vederci Baby! Tour em Lisboa foi mesmo a última passagem do coletivo por cá – até porque, nos últimos meses, os músicos já mencionaram publicamente ter mudado de ideias em relação à sua reforma antecipada –, mas caso tenhamos assistido efetivamente a uma despedida, os milhares de fãs que acorreram à MEO Arena vão ficar com boas memórias de uma das mais lendárias bandas de rock de todos os tempos.

Lembram-se do David Wooderson? O personagem de Matthew McConaughey, no filme Dazed and Confused, passa uma noite inteira a conduzir para conseguir arranjar bilhetes para um espetáculo dos Aerosmith. Não haverá, certamente, maior prova de devoção. Não é crível que alguém tenha feito algo semelhante para assistir à atuação do grupo em Lisboa, mas a verdade é que, por esta altura, mesmo para os que tiveram a sorte de os apanhar ao vivo quando ainda estavam no pico da criatividade, leia-se “toda a década de 70 ou no final dos 80s”, há muito que o apelo original da banda de Boston se desvaneceu entre colaborações com compositores externos pagos a peso de ouro e participações em bandas-sonoras de blockbusters de Hollywood.

Talvez por isso, a memória coletiva da plateia presente nesta ocasião residia inevitavelmente no retorno vibrante – depois de esmorecido o caos selvagem alimentado a drogas dos 80s – que protagonizaram já na era da MTV, sendo que foram os êxitos maciços das décadas recentes que geraram as reações mais efusivas numa plateia composta maioritariamente por quarentões e quarentonas de balde de cerveja na mão, hoje com mais tempo e energia para estarem a olhar para os ecrãs dos smartphones que para abanarem as ancas.

Quiçá ciente disso, e apesar de um alinhamento estrategicamente pensado para agradar a quem seguiu as diversas fases da carreira do grupo, os veteranos colocaram a carne toda no assador no início da atuação e, fazendo exatamente o que se esperava deles, souberam como prender a atenção dos presentes durante os quase 120 minutos que estiveram em palco.

Com a entrada dos músicos em palco antecedida por um vídeo pré-gravado exibido no gigantesco ecrã que servia de pano de fundo à estrutura montada numa das pontas da MEO Arena e o épico «O Fortuna», de Carl Orff, a brotar do sistema de som, o público pôde fazer uma rápida viagem por um percurso de quase cinco décadas através de uma sequência de rápidas imagens ordenadas cronologicamente que, entre capas da Rolling Stone, Walkmans, CDs, Discmans, iPods e outros artefactos entretanto reduzidos a meros fetiches, tornou óbvia a ideia de que os músicos que estavam prestes a subir ao palco sobreviveram a mais modas e tendências do que podemos contar com os dedos de uma só mão. O segredo para o seu sucesso? Pela amostra, o saber fazer rock como mandam as regras, apoiado em bons riffs, melodias e refrões, e com a noção do que é servir um bom espetáculo.

Com a precisão de um relógio suíço, eram 22:00 horas quando a banda subiu ao palco – primeiro os vultos de Brad Whitford, Tom Hamilton, Joey Kramer e Buck Johnson na retaguarda, depois Joe Perry na passarela que se estende para dentro da plateia e, por último, o inimitável Steven Tyler, a rodopiar sob si próprio enquanto os companheiros atacam as primeiras linhas de «Let The Music Do The Talking».

Nesse momento torna-se óbvio que a banda não vai deixar que seja só a música a fazer as despesas desta conversa com o público nacional e, de repente, à frente de uma generosa parede de amplificadores que invoca o espírito analógico da época em que se juntaram, os Aerosmith exaltam todo o seu esplendor roqueiro numa explosão de luz, de cor, de fumo e de vento, com várias ventoinhas estrategicamente colocadas para fazer abanar as melenas.

Com o volume ajustado ao nível apropriado, e já depois de um sucinto “Olá Lisboa!”, um Tyler ainda de óculos escuros na cara e os cinco instrumentistas atiram-se a uma interpretação frenética de «Nine Lives», que dá início a uma sequência de temas bem conhecidos. De «Rag Doll» (com Perry na lap steel) à recordação «Falling In Love (Is Hard On The Knees)», passando por uma «Livin' on The Edge» em que houve partilha de microfone com as filas da frente ou pela sensualidade latente de «Love In An Elevator», não faltaram provas de que, prestes a comemorar 70 anos, o vocalista mantém inalterados todos os trejeitos que o tornaram famoso – do tripé de microfone carregado de lenços às roupas coloridas, passando pelos icónicos passos de dança.

Joe Perry, por seu lado, também não deixou os seus créditos de guitar hero em mãos alheias e, mais focado que da última vez que o tínhamos visto por cá com os Hollywood Vampires, cantou «Stop Messin' Around» (o final, com direito a solo atrás das costas perante uma ovação monstra, foi arrepiante) e «Oh Well», ambas dos Fleetwood Mac, com o discreto Brad Whitford a dar uma preciosa ajuda no shredding e Buck Johnson, o teclista que os acompanha em digressão, a ter também espaço para brilhar.

Depois, com os ex-Toxic Twins sentados lado a lado, «Hangman Jury» e «Seasons Of Wither» constituíram o segmento semi-acústico da noite e, de seguida, Hamilton e Kramer mostraram a coesão da secção rítmica numa introdução expandida a «Sweet Emotion», com aquela genial linha de baixo do tema de 1975 a dar o mote para a reta final de um espetáculo que, desde o início, se queria para mais tarde recordar.

E assim foi; durante cerca de duas horas, os Aerosmith presentearam a multidão com a sua atitude aguerrida e uma mistura de canções clássicas (as da década de 1970), favoritas da populaça (as do final dos 80s e do início dos 90s) e temas um pouco mais obscuros, capazes de fazer o gáudio dos indefetíveis. Resultado, para cada «I Don't Want To Miss A Thing» ou «Cryin'» houve sempre uma «Come Together» (dos Beatles), «Eat The Rich» ou «Dude (Looks Like a Lady)» para nos manter bem atentos, com os músicos a preferirem uma abordagem mais enérgica e bluesy em oposição às baladas.

Se houve, de resto, algum defeito a apontar ao alinhamento foi mesmo só a inclusão de quatro versões que roubaram espaço a originais – o que não faz muito sentido numa rota em que o público quer mesmo é ouvir os originais –, mas até esses momentos serviram para recordar que, no início, esta gente só queria rockar sem pretensões.

Enquanto, na penumbra, os roadies tentavam colocar de forma discreta um piano na passarela estava tudo a tentar adivinhar o que se seguiria no encore e, depois de Tyler garantir que a multidão ainda mexia, levanta-se tudo em eufórica comunhão para receber uma sentida rendição de «Dream On» e, claro, registar o momento para a posterioridade das redes sociais – Perry sola em cima do piano branco, protagonizando um dos poucos clichés que ainda faltavam ver para se poder dizer que não faltou nada para que se possa descrever esta ocasião como um grande show de rock'n'roll.

Daí que, depois de uma versão passável de «Mother Popcorn» (de James Brown), mas ainda com os últimos acordes de «Walk This Way» a zumbir nos ouvidos, a chuva de confettis a pairar no ar e a imagem de um pavilhão em êxtase enquanto o vocalista apresenta a banda, não haja como não conjeturar em relação ao futuro.

Ao longo de uma carreira de 44 anos, estes músicos conseguiram manter a mesma formação e ressuscitaram mais vezes que Lázaro. São, ainda hoje, vistos como “uma das maiores bandas de rock'n'roll norte-americanas” e, tendo em conta o seu desempenho na MEO Arena, torna-se difícil acreditar que vão renunciar à sua coroa em breve. Estamos cá para ver.

Alinhamento

Let the Music Do the Talking

Nine Lives

Rag Doll

Livin' on the Edge

Love in an Elevator

Falling in Love (Is Hard on the Knees)

Stop Messin' Around (Fleetwood Mac)

Oh Well (Fleetwood Mac)

Hangman Jury

Seasons of Wither

Sweet Emotion

Boogie Man

I Don't Want to Miss a Thing

Come Together (The Beatles)

Eat the Rich

Cryin'

Dude (Looks Like a Lady)

Encore

Dream On

Mother Popcorn (James Brown)

Walk This Way