Os bilhetes para o concerto solidário para com as vítimas de Pedrógão Grande, que se realiza esta terça-feira na MEO Arena, já se encontram esgotados.

O anúncio foi dado por Vasco Sacramento, da promotora Sons Em Trânsito, que se encarregou de organizar este evento.

O espetáculo, que será transmitido pela RTP, SIC e TVI e por todas as rádios portuguesas, irá contar com vários artistas nacionais.

AGIR, Amor Electro, Ana Moura, Aurea, Camané, Carlos do Carmo, Carminho, D.A.M.A, David Fonseca, Diogo Piçarra, Gisela João, Hélder Moutinho, João Gil, Jorge Palma, Luísa Sobral, Luís Represas, Matias Damásio, Miguel Araújo, Paulo Gonzo, Pedro Abrunhosa, Raquel Tavares, Rita Redshoes, Rui Veloso, Salvador Sobral e Sérgio Godinho são os nomes que irão subir ao palco da MEO Arena, a partir das 21h.

O evento é uma iniciativa civil promovida pela Sons Em Trânsito, em colaboração com várias outras entidades e com os próprios artistas participantes.

Todas as receitas obtidas com a venda de bilhetes, cujos preços iam dos 15 aos 25 euros, serão entregues às vítimas do incêndio que devastou a região de Pedrógão Grande, há uma semana.

Quem quiser continuar a ajudar pode adquirir um bilhete-donativo (não dá acesso ao espetáculo e pode ser comprado em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo).