Os Aerosmith sobem esta noite ao palco da MEO Arena, naquele que é um regresso há muito aguardado da banda norte-americana a terras lusas - e, também, o seu último concerto por cá.

O espetáculo insere-se na digressão Aero-Vederci Baby!, a última que os Aerosmith irão fazer antes de colocarem um ponto final numa carreira com quase cinco décadas.

A banda norte-americana atuou apenas por duas vezes em Portugal: primeiro em 1994, na Praça de Touros de Cascais, e depois no festival T99, no Estádio Nacional, em julho de 1999.

Desta feita, a banda não irá promover nenhum álbum em concreto, mas virá certamente armada dos seus grandes êxitos, como "Dream On" ou "Walk This Way".

Ainda existem bilhetes disponíveis para o concerto desta noite, a preços que vão dos 55 euros aos 79 euros. Os bilhetes para o golden circle estão à venda por 89 euros.

Da mesma forma, existem dois tipos de pacotes VIP: o mais barato (375 euros) permite participar numa sessão de perguntas e respostas com o guitarrista Brad Whitford e o baixista Tom Hamilton, ao passo que o mais caro (1199 euros) possibilita um meet & greet com Steve Tyler e Joe Perry.

As portas têm abertura prevista para as 19h00, começando o espetáculo por volta das 20h30. A primeira parte estará a cargo dos britânicos RavenEye.

Confira aqui o alinhamento provável do concerto desta noite:

Let the Music Do the Talking

Young Lust

Rag Doll

Livin' on the Edge

Love in an Elevator

Janie's Got a Gun

Nine Lives

Stop Messin' Around (Fleetwood Mac)

Oh Well (Fleetwood Mac)

Sweet Emotion

I Don't Want to Miss a Thing

Come Together (The Beatles)

Chip Away the Stone

Cryin'

Dude (Looks Like a Lady)

Encore

Dream On

Mother Popcorn (James Brown)

Walk This Way