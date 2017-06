Axl Rose, de 55 anos, e Tom Jones, de 77, estiveram juntos em Londres, no passado fim de semana, para uma celebração ao nível de verdadeiras estrelas do rock.

A festa no famoso Chiltern Firehouse durou até às 6h00 da madrugada, altura em que as autoridades locais lhe puseram termo, após as queixas dos vizinhos em relação ao barulho.

Essas mesmas autoridades já haviam estado no local horas antes, mas Rose e Jones - que se fizeram acompanhar também por Jamie Hince e Alison Mosshart, dos The Kills - recusaram-se a abandonar o bar onde se encontravam. O espaço fechou às 3 da manhã, tendo o trio ficado no seu interior até o sol raiar.

Apesar disso, Axl não ficou satisfeito com as queixas da vizinhança. "Não foi uma atitude muito rock and roll", ter-se-á lamentado. "O manager do bar alegou que se tratava de uma festa privada. A polícia ficou à porta e o bar acabou por desligar a música, mas a barulheira continuou", referiu uma testemunha ao jornal inglês.

A situação foi registada pela câmara fotográfica do The Sun.