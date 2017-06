Os Radiohead disponibilizaram hoje a reedição comemorativa dos 20 anos do álbum OK Computer. A nova versão do disco, intitulada OKNOTOK, traz consigo, além do alinhamento original (remasterizado a partir das gravações analógicas) e lados b, três temas inéditos: "I Promise", "Man of War" e "Lift".

A banda vai subir hoje ao palco do festival britânico Glastonbury, devendo levar muitas das canções que pode ouvir abaixo ao palco.