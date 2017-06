Por Pedrógão Grande, localidade flagelada há poucos dias por um grave incêndio, numerosos músicos vão juntar-se na próxima terça-feira, dia 27, na Meo Arena, em Lisboa, para um espetáculo que será transmitido em direto pela RTP, SIC e TVI e por todas as rádios portuguesas.



No evento, cuja receita será entregue à União das Misericórdias Portuguesas, participarão AGIR, Amor Electro, Ana Moura, Aurea, Camané, Carlos do Carmo, Carminho, D.A.M.A, David Fonseca, Diogo Piçarra, Gisela João, Hélder Moutinho, João Gil, Jorge Palma, Luísa Sobral, Luís Represas, Matias Damásio, Miguel Araújo, Paulo Gonzo, Pedro Abrunhosa, Raquel Tavares, Rita Redshoes, Rui Veloso, Salvador Sobral e Sérgio Godinho.



Os bilhetes já estão à venda, em várias modalidades, e custam entre 15 euros e 25 euros.



Esta será a primeira vez que um espetáculo é transmitido em direto por todas as rádios e televisões portuguesas.

Veja aqui as diferentes tipologias de bilhetes:



15 euros - bilhete geral - único e sem marcação



25 euros - bilhete geral extra - sem marcação, para quem pretende contribuir com um valor superior; dá acesso aos mesmos sectores que o bilhete geral único e sem marcação



15 euros - bilhete donativo - para quem pretende contribuir mas não pode comparecer ao espetáculo. Não dá acesso ao espetáculo e pode ser adquirido em Portugal, nos locais habituais, e em qualquer parte do mundo, em blueticket.pt; foi criado para responder ao apelo dos portugueses que vivem fora do país e das empresas que têm procurado formas de contribuir

"Sonhado" pela promotora Sons em Trânsito, o evento é uma iniciativa civil, produzida por essa empresa em colaboração com numerosas outras entidades e com os artistas que participarão no concerto.

O espetáculo conta com o Alto Comissariado da Fundação Calouste Gulbenkian e o contributo das editoras Sony Music Portugal, Universal Music Portugal, Valentim de Carvalho e Warner Music Portugal.

A Sons em Trânsito informa ainda que a MEO Arena e a Blueticket "associam-se a esta causa, oferecendo o seu espaço e os seus serviços gratuitamente", agradecendo também às centenas de artistas que se ofereceram para participar no evento. "Infelizmente é impossível acolher todos, sendo que o evento a todos pertence, independentemente dos que subirem ao palco".