Adele encontrou-se com os bombeiros de Londres para lhes agradecer pela dedicação com que combateram as chamas, na semana passada, no incêndio na Grenfell Tower.

O fogo atingiu um prédio residencial, causando dezenas de mortos e feridos.



No dia a seguir à tragédia, Adele esteve no local, confortando as vítimas e as suas famílias.

Já esta semana, Adele foi ao quartel dos bombeiros de Chelsea para falar com os soldados da paz.

"Não é todos os dias que Adele, uma mulher maravilhosamente ajuizada e amável, aparece no quartel para beber chá connosco e nos acarinhar", escreveu mais tarde o bombeiro Rob Petty no Facebook, documentando a visita de uma das cantoras mais populares do mundo.