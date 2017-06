Salvador Sobral vai doar as receitas de vendas do seu álbum Excuse Me no concerto que deu ontem em Ourém à população de Pedrógão Grande, afetada pelo incêndio de sábado.

No Facebook oficial do músico, lê-se a seguinte mensagem, publicada ontem: "perante a ferocidade da mãe natureza, cabe a cada um fazer o melhor que sabe e pode para minimizar o sofrimento das populações do Pedrógão Grande".

"O Salvador Sobral hoje atua em Ourém e colocará a música ao serviço de quem precisa de ajuda para se reeguer: a receita de todos os discos que estarão à venda no átrium do Centro de Negócios onde decorre a Expourém esta noite reverterá inteiramente para a população do município do Pedrógão Grande".