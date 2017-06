Os bilhetes para o concerto em Leiria, de solidariedade para com os afetados pelo incêndio de Pedrógão Grande, já estão à venda.

No sábado, dia 24, pelas 21h30, o Teatro José Lúcio da Silva irá receber atuações de David Fonseca, com a Orquestra Jazz de Leiria, de artistas da editora independente Omnichord Records e da Academia de Ballet e Dança Annarella, entre outros.

Os bilhetes podem ser comprados no teatro e também online, custando 15 euros.



"A solidariedade não tem limites e nos momentos mais difíceis todos são poucos para ajudar. Vários artistas de Leiria, sensíveis e solidários com o flagelo provocado pelo incêndio de Pedrógão Grande, decidiram dar o seu contributo, através da seu talento e arte, num espetáculo de angariação de fundos para as vítimas do incêndio", pode ler-se no site do Teatro José Lúcio da Silva.