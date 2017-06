O músico macaense João Caetano compôs um tema para homenagear as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande e vai estreá-lo no concerto que tem agendado para o Teatro do Bairro, em Lisboa, esta quinta-feira, dia 22.

"Uma data que vai ficar na história do nosso país", escreveu o músico no seu Facebook, "fica aqui um apelo aos governantes e aos responsáveis das estradas e da segurança dos portugueses para reverem o seu modo de atuação e não terem limites para assegurarem a nossa proteção nas estradas e nas nossas aldeias, apoiando os nossos bombeiros incondicionalmente. Que estas semanas seguintes sejam semanas de reflexão e de actuação para que uma tragédia destas não volte a acontecer".

Com início marcado para as 21h30, o espetáculo servirá para o músico, colaborador habitual dos britânicos Incognito, levar a palco as canções do EP homónimo que lançou no final do ano passado e as que integrarão o seu primeiro álbum. Os bilhetes custam €10,00.

Caetano está neste momento a preparar o primeiro longa-duração, que conta com as participações de Ângelo Freire e Diogo Clemente. "Comecei a trabalhar em estúdio há três anos", revelou em entrevista recente à BLITZ, "a intenção é trazer referências daquilo que é português e representa a nossa identidade musical. Mas a minha produção é de uma pessoa que viajou e ouviu muita música do mundo".