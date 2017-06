Uma publicação feita por Chris Cornell no Facebook, em 2008, foi agora recuperada.

Na mesma, o músico descreve um sonho que teve com Layne Staley, antigo vocalista dos Alice In Chains, e a "raiva" que sentiu no funeral deste, em 2002.

"Ontem tive um sonho que me tem perseguido o dia todo, como um cão doente. Vários amigos do meu passado vinham ter comigo e falar-me. A meio entra o Layne Staley", descreve.

"Estava muito feliz e algo confuso, mas num sonho como este, só queria aceitar a ideia de que tinha havido algum engano e ele estava bem e de saúde. Acordei pouco depois, com a sensação de que tinha realmente falado com ele e que ele estava bem, em algum lado".

Relembrando ainda uma cena após a morte de Andrew Wood, dos Mother Love Bone, com Staley a chorar copiosamente depois do funeral e a ser reconfortado por Kelly Curtis, Cornell expressa a sua "raiva" por não ter conseguido "ser essa pessoa" para o antigo vocalista dos Alice In Chains.

"Não sei porque estava zangado. Com o Layne? Com os meus outros amigos, por me deixarem? Com as pessoas a correr em círculos e a dizer 'eu conhecia-o melhor que ninguém' ou 'era em mim que ele confiava'? Ou comigo mesmo, porque ele estava morto, e tinha tido a oportunidade de o acolher, limpá-lo e fazê-lo saber que havia alguém que se preocupava com a dor que ele sentia, e não o fiz".

