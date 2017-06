Morreu John G. Avildsen, realizador de filmes como Rocky e Karate Kid. Tinha 81 anos e há muito que vinha lutando contra um cancro no pâncreas.

Ainda que alguns dos seus filmes anteriores a Rocky tenham obtido relativo sucesso, tanto nas bilheteiras como com a crítica, foi este que o catapultou, definitivamente, para o estrelato - e a um então jovem ator, Sylvester Stallone.

Rocky daria a Avildsen o seu único Óscar de Melhor Realizador, mas não foi o seu único grande êxito - em 1984, realizou The Karate Kid e, mais tarde, as sequelas deste.

Um documentário sobre a sua obra, John G. Avildsen: King of the Underdogs, que conta com declarações de Sylvester Stallone, Ralph Macchio, Martin Scorsese e Burt Reynolds, foi lançado este ano.