Na mesma semana em que edita Melodrama, o seu segundo álbum de estúdio, Lorde falou sobre a forma como lidou com a sua fama precoce, aquando do sucesso de "Royals", quando tinha apenas 16 anos.

"Senti-me esmagada [pela fama], mas isso foi há muito tempo", contou. "Na verdade, tenho ficado progressivamente menos famosa desde a 'Royals', o que por mim é fixe: não presto a ser famosa".

Ao NME, Lorde explicou ainda de que forma a fama a podia ter destruído. "Podia ter acabado comigo. Lembro-me de me tornar consciente do meu aspeto e do meu corpo como nunma o tinha feito", disse.

"Lembro-me de todos estes putos na internet, quando a 'Royals' chegou a número um: 'ela que se f..., os olhos dela são muito afastados'. Mas, agora, estou confortável comigo", explicou ainda.