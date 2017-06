Há mais oito nomes confirmados no cartaz do NOS Alive, o festival que regressa ao Passeio Marítimo de Algés de 6 a 8 de julho.

Todos os artistas anunciados passarão pelo palco NOS Clubbing, dedicado à música eletrónica, e todos são portugueses.

Trikk, “10COTEXAS” The Discotexas Band (Moullinex, Xinobi, Da Chick), Switchdance, Mike El Nite, Marvel Lima, Mr. Herbert Quain, GPU Panic e Ghost Wavvves irão então subir ao palco NOS Clubbing a 8 de julho, o último dia do festival.

Veja aqui a restante programação do NOS Alive 17.

6 de julho

The xx (Palco NOS)

The Weeknd (Palco NOS)

Alt-J (Palco NOS)

Phoenix (Palco NOS)

Ryan Adams (Palco Heineken)

Blossoms (Palco Heineken)

Rhye (Palco Heineken)

Bonobo (Palco Heineken)

Royal Blood (Palco Heineken)

Glass Animals (Palco Heineken)

You Can't Win, Charlie Brown

7 de julho

Foo Fighters (Palco NOS)

The Cult (Palco NOS)

The Kills (Palco NOS)

Courteneers (Palco NOS)

Tiago Bettencourt (Palco NOS)

Warpaint (Palco Heineken)

Wild Beasts (Palco Heineken)

Parov Stelar (Palco Heineken)

Savages (Palco Heineken)

Local Natives (Palco Heineken)

8 de julho

Depeche Mode (Palco NOS)

Imagine Dragons (Palco NOS)

Fleet Foxes (Palco Heineken)

Kodaline (Palco NOS)

Avalanches (Palco Heineken)

Spoon (Palco Heineken)

Cage the Elephant (Palco Heineken)

Peaches (Palco Heineken)

Floating Points (Palco Heineken)

Benjamin Booker (Palco Heineken)



Palco NOS Clubbing

Trikk

“10COTEXAS” The Discotexas Band (Moullinex, Xinobi, Da Chick)

Switchdance

Mike El Nite

Marvel Lima

Mr. Herbert Quain

GPU Panic

Ghost Wavvves