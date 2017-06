Madonna já terá escolhido o local onde irá morar em Portugal: a Quinta do Relógio, na Serra de Sintra.

A compra não foi confirmada de forma oficial, sendo que a Quinta terá sido vendida pelo preço de sete milhões de euros.

A Quinta do Relógio é uma propriedade erguida no séc. XVIII, englobando no total 2,2 hectares de terreno. Encontrava-se desabitada há vários anos e necessitará de obras de remodelação.

A cantora norte-americana poderá mudar-se para Portugal ainda este ano.