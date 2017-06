Ainda não está decidida qual a cidade que acolherá a edição de 2018 do festival da Eurovisão, que decorrerá em Portugal após a vitória de Salvador Sobral.

De momento, são quatro as candidatas a acolher o evento - Lisboa, Gondomar, Santa Maria da Feira e Braga - sendo que o presidente da RTP, Gonçalo Reis, declarou ao Jornal de Notícias ter já feito "visitas técnicas" a cada uma delas.

O presidente da RTP disse ainda que a televisão pública tem sido contactada por várias autarquias interessadas em acolher o festival. "Há muito interesse comercial, [mas] ainda estamos numa fase de trabalhar o conceito", afirmou.

O festival da Eurovisão obrigará a cidade vencedora a cumprir com todos os requisitos técnicos exigidos pela organização, desde o espaço onde se realizará o festival, até infra-estruturas diversas como hóteis e proximidade a aeroportos internacionais e hospitais.

Quanto à questão do financiamento, Gonçalo Reis esclareceu que a RTP já tem "um modelo definido". "Todas as Eurovisões implicam envolvimento das autarquias, do turismo e também um esforço de trabalhar com patrocinadores privados e anunciantes", explicou.

Sem querer entrar na questão dos valores, Reis concluiu que "a RTP tem de fazer como o Salvador Sobral e demonstrar que 'menos é mais'".