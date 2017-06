Um fã que seguiu Chris Cornell até ao hotel onde o músico viria a falecer está a pedir, no eBay, quase dez milhões de dólares por um bilhete autografado.

"Este bilhete foi autografado no hotel, logo a seguir ao concerto, e isto aconteceu cerca de uma hora antes de ele falecer. [O Chris Cornell] assinou-me uns discos de vinil e umas capas de CD e o meu bilhete do concerto", escreve o vendedor, explicando que não tem uma foto do momento, para comprovar a autenticidade do autógrafo, devido à presença de seguranças privados que acompanhavam o cantor e de seguranças à porta do hotel.

O preço de licitação do bilhete autografado é de 9,999,999 dólares (quase 9 milhões de euros).

O comportamento do alegado fã tem sido fortemente criticado nas redes sociais.