Os Cigarettes After Sex vão regressar a Portugal em novembro para atuar no Vodafone Mexefest, em Lisboa, e no Hard Club, no Porto. Foi Greg Gonzalez, líder da banda norte-americana, quem anunciou este regresso a Portugal ao site M de Música. A Música no Coração, promotora do festival lisboeta, não confirma.

Recorde-se que o coletivo de Brooklyn atuou na semana passada no festival NOS Primavera Sound, no Porto. O primeiro álbum, homónimo, saiu para as lojas no início do mês e tem como mais recente single o tema "Each Time You Fall in Love". Ouça abaixo e recorde também as melhores imagens do concerto da banda.