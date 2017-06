Calvin Harris acabou de disponibilizar uma nova canção, intitulada "Feels", que resulta da sua colaboração com Katy Perry, Pharrell Williams e Big Sean. O tema será incluído no novo álbum, Funk Wav Bounces Vol. 1, que tem edição agendada para dia 30 deste mês.

Além de "Feels", o novo registo do produtor escocês conta com "Slide", colaboração com Frank Ocean e Migos; "Heatstroke" com Ariana Grande, Pharrell e Young Thug; e "Rollin" com Future e Khalid. O disco contará ainda com as participações de John Legend, Nicki Minaj e Travis Scott, entre outros.