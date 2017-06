A tradução em mandarim de Bob Dylan: The Lyrics (1961–2012), livro que reúne as letras do músico, está a ser vendida em pacotes de batatas fritas.

Não existem, de facto, batatas fritas dentro dos pacotes, que foram adornados, também eles, com as letras das canções de Dylan.

Ao todo, são oito os "volumes" de pacotes que é preciso adquirir para obter a coletânea completa - mas uma outra versão, que reúne apenas e só os livros, também está disponível no mercado chinês.