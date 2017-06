O top nacional de vendas de álbuns conta esta semana com uma série de novidades, começando logo por Is This the Life We Really Want? de Roger Waters, que entra para a terceira posição, apenas ultrapassado por Excuse Me de Salvador Sobral, que mantém a liderança, e Duetos de Paulo de Carvalho, que segura o segundo lugar.

Tour 50 Anos Ao Vivo no Campo Pequeno, de Marco Paulo, estreia-se na quarta posição e a reedição de The Joshua Tree dos U2 entra para a sexta. Já fora do top 10, há também bastantes novas entradas: Hopeless Fountain Kingdon de Halsey para 16º; Relaxer dos Alt-J para o 23º; Dua Lipa de Dua Lipa para o 33º; e três álbuns dos Guns N' Roses reentram (Appetite for Destruction 31º, Use Your Illusion II 35º, Use Your Illusion I 37º).

1. Salvador Sobral - Excuse Me

2. Paulo de Carvalho - Duetos

3. Roger Waters - Is This the Life We Really Want?

4. Marco Paulo - Tour 50 Anos Ao Vivo no Campo Pequeno

5. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

6. U2 - The Joshua Tree

7. Miguel Araújo - Giesta

8. Guns N' Roses - Greatest Hits

9. Vários Artistas - João Gil Por

10. Luísa Sobral - Luísa

"Despacito" de Luis Fonsi continua na liderança da tabela de streaming, com "I'm the One" de DJ Khaled e Justin Bieber a segurar a segunda posição e "Shape of You" de Ed Sheeran a manter-se no terceiro lugar. A única entrada nova no top 10 é protagonizada por French Montana e Swae Lee e o tema «Unforgettable». «Amar Pelos Dois» de Salvador Sobral cai da 4ª para a 11ª posição.

1. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - "Despacito"

2. DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne - "I'm the One"

3. Ed Sheeran - "Shape of You"

4. Charlie Puth - "Attention"

5. Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign - "Swalla"

6. Kendrick Lamar - "Humble."

7. Shawn Mendes - "There's Nothing Holdin' Me Back'"

8. French Montana feat. Swae Lee - "Unforgettable"

9. Future - "Mask Off"

10. Harry Styles - "Sign of the Times"