Os Radiohead anunciaram um grande concerto em Manchester, em Inglaterra.

A banda tinha dois espetáculos marcados para a Arena de Manchester no início de julho. Estes seriam os seus únicos concertos fora de festivais, no Reino Unido, este ano.

Como a arena ainda se encontra encerrada ao público, os Radiohead vão dar um só concerto no estádio de Old Trafford, a 4 de julho.

O estádio, no qual joga o Manchester United, tem capacidade para 50 mil pessoas. Por lá passaram, já depois do atentado, os Courteneers e todos os participantes no grande concerto de solidariedade One Love Manchester.