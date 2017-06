Morreu Anita Pallenberg, namorada de Keith Richards nos anos 70 e considerada como uma das "musas" dos Rolling Stones.

Pallenberg tinha 73 anos e o anúncio da sua morte foi dado pela atriz Stella Schnabel, que não revelou as causas da mesma.

Para além da sua relação com Keith Richards, que durou 12 anos, Pallenberg colaborou com os Stones em "Sympathy for the Devil", fazendo parte do coro.

A também atriz e modelo teve um papel no filme de culto Barbarella, em 1968, e num episódio da mítica série britânica Absolutamente Fabulosas, sendo estas as suas interpretações mais conhecidas.