O popular YouTuber norte-americano Austin Jones está acusado de dois crimes de produção de pornografia infantil.

Jones terá instruído duas fãs, de 14 anos, a enviar-lhe fotografias e vídeos sexualmente explícitos de cada uma.

O YouTuber foi detido na passada segunda-feira e será hoje presente a um tribunal de Chicago, ainda não se sabendo se se irá declarar culpado ou inocente.

Jones conta com mais de meio milhão de subscritores no YouTube, tendo-se tornado popular pelas suas versões de temas de Justin Bieber, My Chemical Romance ou Rihanna.